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Климкин решил трудоустроить высланных из РФ британских дипломатов в Украине

Климкин решил трудоустроить высланных из РФ британских дипломатов в Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин предлагает главе МИД Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из РФ британских дипломатов в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал в Twitter.

«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву. И Джудит будет помощь», — отметил Климкин.

Кроме того, он пригласил в Украину сотрудников Британского Совета в России, об остановке работы которого также заявили в РФ.

Как уточняет «Интерфакс-Украина», Джонсону понравилась идея главы МИД Украины принять высланных из России сотрудников Британского Совета в Украине.

«Ему эта идея понравилась», — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Он также заверил, что дипломаты и сотрудники British Council, высланные из России, всегда найдут «теплый прием» в Украине.

Как сообщала «Фраза», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о созыве внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

17 марта 2018 года Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Тэги: отравление, Великобритания, мир, экономика, политика, трудоустройство, Павел Климкин, дипломат, Сергей Скрипаль

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