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Процент проголосовавших за Путина неожиданно обрел апокалиптические формы. ВВП празднует победу

Процент проголосовавших за Путина неожиданно обрел апокалиптические формы. ВВП празднует победу

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на президентских выборах по итогам подсчета 99,65 процента протоколов участковых избирательных комиссий. Как выяснили журналисты «Фразы», за Путина проголосовали 76,66 процента избирателей (почти 56 миллионов голосов).

Второе место занял выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (11,8 процента и 8,57 миллиона голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67 процента и свыше 4,1 миллиона голосов), сообщает Lenta.ru.

Четвертое место заняла телеведущая Ксения Собчак, которая получила 1,67 процента (более 1,2 миллиона голосов). Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский смог преодолеть рубеж в 1 процент и получил 1,04 процента (свыше 750 тысяч голосов).

Следом идет выдвиженец Партии роста Борис Титов с 0,76 процента (549 тысяч голосов). Руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин получил 0,68 процента (495 тысяч голосов). Кандидат от партии «Народный союз» Сергей Бабурин получил 0,65 процента (474 тысячи голосов).

По данным ЦИК, явка на выборах составила 67 процентов.

Как сообщили в Центризбиркоме, Путин получил рекордную поддержку за всю историю постсоветской России. Мировые лидеры уже начали поздравлять Путина с победой.

В то же время, как сообщает «Радио Свобода», четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России. Такие данные приводит московский штаб российского оппозиционера Алексея Навального. Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 55 процентов.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными, так как там были зафиксированы вбросы бюллетеней. На некоторых участках наблюдатели сообщали о том, что их не допускали в помещение для подсчета голосов.

Как известно, 666 — особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса — персонажа последней книги Библии (Откровение, или Апокалипсис), значение имени ставленника сатаны.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в России прошли выборы президента. После обработки 50,01% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набрал 75,01%.

При этом в Украине были заблокированы все консульства и посольство России, чтобы воспрепятствовать голосованию со стороны российских граждан.

Путин охарактеризовал как «безобразие» отказ Украины допускать российских граждан для голосования на выборах в дипломатических учреждениях.

Тэги: выборы, общество, Владимир Путин, Россия, мир, политика

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