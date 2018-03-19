«Кинематографический треш, ставший реальностью»: в Киеве орудует банда подростков, которая громит супермаркеты

В Киеве действует банда подростков, которая специализируется на погромах в больших магазинах на окраинах города. Как выяснили журналисты «Фразы», активисты вычислили личности наиболее агрессивных молодых людей и передали данную информацию в полицию.

Как сообщают «Вести» со ссылкой на основателя общественной организации Pittbull Kiev Алексея Красунова, совсем недавно жители Берковцов начали жаловаться на то, что у них в районе орудует банда подростков. Люди 16-17 лет оскорбляют прохожих, плюют в лицо охранникам торговых центров, устраивают массовые драки и беспорядки, из-за которых одна пожилая женщина на днях попала в больницу, грабят прохожих.

«Местные уже даже боятся ходить в торговый центр, поскольку возле входа видят пьяную неадекватную толпу подростков, которые ведут себя крайне агрессивно. Мы выяснили личности самых активных „заводил“ и передали контакты Нацполиции и участковому района», — рассказал Красунов.

Однако в самой полиции эту информацию отказались комментировать. Правоохранители лишь подтвердили факт инцидента на ул. Берковецкой. После чего правонарушителей привлекли к административной ответственности, а по факту травмирования патрульного открыто уголовное производство.

«В дежурную часть Святошинского управления пришло сообщение о драке в супермаркете. На месте выяснилось, что охранник сделал замечание несовершеннолетним посетителям за неправомерное поведение. Возник конфликт, переросший в драку. На трех школьников составлены админпротоколы за распитие спиртных напитков в общественных местах и по факту травмирования полицейского. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», — сообщили журналистам в полиции.

По словам самих подростков, они никого не трогали, а просто защищали своих ребят. «Одного из наших пацанов почему-то не пускали в магазин. Охранники стали выкручивать ему руки. Мы за него вступились, попытались отбить у охраны», — рассказал один из парней в соцсетях. Однако установить, принимал ли он участие в набегах, невозможно, так как он зарегистрирован в соцсети под вымышленным ником.

О юных хулиганах на своей странице в Facebook рассказала жительница Святошинского района Инна Шпак. «Погром в „Ашане“ — это зрелище не для слабонервных. Около 30 подростков ворвались в магазин в масках и без, на вид 9—10—классники. Они были настолько агрессивны и сметали все на своем пути, что я вначале не поняла, куда попала. Кинематографический треш „Механического апельсина“ Кубрика, ставший реальностью», — написала она, добавив, что подростки напали на охранников.

По словам Шпак, набеги на этот магазин происходят уже два месяца. «Я поговорила с охраной. Члены „берковецкой банды“, как они называют школьников в масках, забегают в супермаркет, крушат полки, берут товар и агрессивно себя ведут. А две недели назад женщину отсюда забрала скорая, ее то ли избили под „Ашаном“, то ли пырнули ножом», — рассказывает Инна.

Дежурный по «Ашану» на ул. Берковецкой, назвавшийся Сергеем, заявил изданию, что не владеет информацией о регулярности набега на магазин и сумме нанесенного ущерба. Неофициально же в администрации супермаркета журналистам рассказали, что такая проблема существует во всех их магазинах, расположенных на окраинах Киева. «Они налетают не только в Святошинском, но и в других районах. Это в основном дети из неблагополучных семей. Действуют по такой схеме: собираются человек 30–40, несколько из них заходят в торговый зал и кладут себе под курточку алкоголь. Если же кого-то тормозит охранник, остальные толпой налетают на него и держат руки. А воришка свободно убегает», — рассказали нам в «Ашане».

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2018 года в Святошинском районе Киева группа подростков устроила погром в магазине. Инцидент произошел в супермаркете на улице Берковецкой. Молодые люди ломали витрины и ругались нецензурной бранью, а затем вступили в столкновение с охранниками и полицией. В итоге на место происшествия приехали сразу 4 патруля полиции.