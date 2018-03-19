В «Борисполе» сразу два таможенника погорели на взятке

Правоохранители задержали двух таможенников международного аэропорта «Борисполь» за получение взятки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

«Мужчины 31 и 49 лет требовали и получили от пассажирки неправомерную выгоду в размере 500 долларов каждый», — отметили в ведомстве.

В такую ​​сумму злоумышленники оценили то, что не будут проверять и осматривать багаж девушки при прохождении таможенного контроля после ее прилета из-за рубежа.

Одного из таможенников правоохранители задержали в столичном ресторане при получении взятки, а его коллегу — в помещении одного из торговых центров Киева, также при получении неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Работникам таможни грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2017 года на Буковине разоблачили должностных лиц международного автомобильного пункта пропуска, которые брали взятки за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.

28 декабря 2017 года СБУ разоблачила группу таможенников, работающих в пункте «Смильница» Львовской области, которые систематически брали взятки.