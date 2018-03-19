В Киеве грабители вскрыли терминал прямо в отделении банка

В Киеве на бульваре Перова двое мужчин обокрали банк. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Воры пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание. Полицию вызвал работник банка сразу после того, как сработала сигнализация.

Грабители пытались обокрасть терминал самообслуживания, который расположен непосредственно в помещении банка. Прибыв на место, полицейские задержали двух человек с вещественными доказательствами. Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области.

Задержанные не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года появилась информация о том, что в Киеве в районе станции метро «Героев Днепра» грабитель с молотком напал на женщину.

Напоминаем также, что 27 ноября 2017 года стало известно, что сын народного депутата Игоря Попова пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони. Сам нардеп подтвердил эту информацию, принес извинения пострадавшей стороне и попросил не связывать инцидент с политикой.

В начале декабря в Киевской области в городе Белая Церковь неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. В результате нападения был убит охранник.

27 декабря 2017 года произошло жестокое нападение на продуктовый магазин.