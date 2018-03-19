Савченко: В тот день я впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас

Заявления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что депутатам грозит опасность со стороны Савченко, продемонстрировали готовность народа выстроиться в очередь, чтобы помочь «ускорить процесс». Об этом в эксклюзивном интервью «Фразе» заявила народный депутат Украины, Герой Украины Надежда Савченко.



Комментируя заявления Луценко о том, что Савченко планировала обрушить купол парламента, народный депутат отметила: «Луценко — дурак как раз в том, что он такое рассказывает. Когда он это рассказал, то увидел реакцию людей, а главнее всего он увидел, что выстроится очередь из тех, кто будет желать помочь добить или хотя бы посмотреть, как это будут делать другие. То, что прокуратура делает, пытаясь уничтожить человека показательно, а наша власть делает это постоянно, это демонстрация того, как можно сломать. Но они не того человека выбрали для своих экзаменов».



В то же время, комментируя информацию о том, что она якобы пронесла в парламент гранаты, после чего ее вывели из зала заседаний, народный депутат заявила: «Знаете, в тот день я впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас. Они до этого никого и ничего не боялись, а в тот день я увидела в их глазах страх. Я уже два года в Верховной Раде, и до того дня я ни разу не видела, чтобы депутаты и чиновники чего-то боялись. И знаете, мне было приятно увидеть: как бы они не натягивали на себя корону, они понимают, что все они смертные».



«Истории с выведением меня из зала, конечно, не было. Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур. Вы же чудесно понимаете, что человека выводят не так, как всем показали на том несчастном видео. На видео видно, что люди просто вместе идут. Мы часто так ходим. Никто никого не выводил», — сказала Савченко, однако не ответила на вопрос относительно того, действительно ли в ее рюкзаке были гранаты.



«А вот на этот вопрос я дам ответ на полиграфе», — сказала депутат.



Комментируя информацию о своей готовности вернуть Президенту Украины Петру Порошенко Звезду Героя, Савченко заявила: «Да, я действительно сказала, что готова бросить награду ему в лицо. Я вообще не понимаю, почему у нас уделяют столько внимания именно Звезде Героя Украины. Для меня это несет совсем другую нагрузку и в первую очередь эту нагрузку обязанности и ответственности. Герой Украины не должен назначаться просто так, не имеют просто так давать такие награды».

Как сообщала «Фраза», в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

9 марта 2018 года стало известно о том, что согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

15 марта появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о ттом, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

С полным текстом интервью Савченко можно ознакомиться здесь.