Накануне выборов президента РФ сразу два общеукраинских телеканала показали карту Украины без Крыма

На уходящей неделе за один день сразу два общенациональных телеканала Украины опубликовали карту Украины без Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, это «не случайность, а чья-то целенаправленная работа».

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе телеканала «UA: Первый», 16 марта, в вечернем выпуске новостей на телеканале в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым.

На телеканале пояснили, что картинка с картой Украины состоит из нескольких десятков элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). «Каждая надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, — объяснили в пресс-службе. — Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей».

Там добавили, что поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. «Следовательно зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки», — заключили в «UA: Первый».

В тот же день в эфире телеканал СТБ появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма. Как сообщается на официальной странице телеканала в Facebook, там намерены провести служебное расследование, после чего будут сделаны «кадровые выводы и решения».

«Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе от 16 марта — некорректное графическое изображение карты Украины. Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о госграницах Украины, потому что Крым — это Украина», — говорится в заявлении телеканала.

Представители СТБ отметили, что ошибку «оперативно исправили во всех видео на официальных страницах канала». В заявлении указано, что телеканал не снимает с себя ответственности за ситуацию.

Между тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко написал вечером 18 марта на своей странице в Twitter, что «если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа».

Кириленко добавил, что не верит в такие «технические ошибки» и «должны быть фамилии».

Как сообщала «Фраза», осенью 2016 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию на территории страны детского канала «Карусель» за то, что в передаче «С добрым утром, малыши» была показана карта с российской принадлежностью Крыма.

Напомним, 24 октября 2015 года французское издательство Rocher в геополитическом атласе мира «признало» украинский Крым частью Российской Федерации. Перед этим такую же ошибку допустило авторитетное издательство Larousse.

30 декабря 2015 года на официальной странице Coca-Cola в соцсети «Вконтакте» была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова. После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла россиянам свои извинения.

Это, в свою очередь, вызвало скандал среди украинцев, а хештег #BanCocaCola вышел в тренды украинского сегмента Twitter. 5 января 2016 года представительство Coca-Cola в Украине принесло свои извинения и удалило картинку с «российским» Крымом.

Однако в тот же день на схематической карте производственных мощностей, опубликованной на сайте Pepsi, аннексированный полуостров Крым оказался включен в состав России. На следующий день презентация исчезла.

21 января прокуратура АР Крым начала уголовное производство в отношении должностных лиц «Кока-кола» и «Пепси» из-за размещения на их сайтах карт, на которых полуостров обозначен как территория России.

В феврале 2016 года британское издательство Oxford University Press исправило ошибки в учебнике по географии Geog.3 для школьников, в котором Крым был обозначен как часть территории Российской Федерации.

В январе 2017 года в харьковских книжных магазинах появилась развивающая географическая игра для детей, в которой на картах аннексированный Крым указан частью России.

Также в январе популярный американский образовательный канал для детей Kids Learning Tube опубликовал анимированный ролик о России с оккупированным Крымом в составе.

Летом 2017 года в центре столицы Казахстана в рамках «Астана арт фест» разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. При этом на карте Украины отсутствовал Крым.

На следующий день польское общественное радио опубликовало новость «Украинцы пользуются безвизовым режимом», проиллюстрировав ее картой Украины без Крыма. Редакция признала свою ошибку и извинилась за это.

В ноябре 2017 года американская газета The New York Times опубликовала карту, на которой Крым был изображен как территория России.