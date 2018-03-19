ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней

Центральная избирательная комиссия России обработала 50,01% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент действующий президент России Владимир Путин набирает 75,01%.

Как сообщает Lenta.ru, второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (13,39%). На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,34%). Выдвиженец партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак получила 1,42%.

У кандидата от «Яблока» Григория Явлинского — 0,82%, у выдвинутого «Партией роста» Бориса Титова — 0,65%, у лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 0,65%.

Сергей Бабурин, выдвинутый партией Народный союз, набрал 0,63%.

Как сообщает ТАСС, явка на президентских выборах по данным экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения составила 63,7%.

Как сообщали СМИ, 24 мая 2017 года Государственная дума РФ приняла поправки в закон о выборах президента России, сдвинув дату проведения голосования на 18 марта 2018 года — годовщину оккупации Крыма.

1 июня Владимир Путин эти поправки подписал.