С 31 марта по 1 апреля в Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик «Контекст». Как выяснили журналисты «Фразы», форум проводится при участии литературных журналов «©оюз Писателей» (Харьков) и «Крещатик» (Киев-Корбах), издательств «Каяла», «ЛитГОСТ» и «Порядок слов».

В программе фестиваля — презентации журналов и книг, поэтические чтения, лекции, перформанс и вечер переводной поэзии.

В первый день фестиваля в хабе «Студия 42» будет представлен журнал «Союз писателей», состоится перформанс «Зникомі» Марии Степанюк на стихи Дарины Гладун, а также презентация книги Елены Мордовиной «Баланс белого» и представление проекта Дмитрия Аверьянова и Татьяны Положий. Затем читателей ждет презентация книги Александра Мильштейна «Аналоговые машины». Позже в тот же день выступят Владимир Стариков и Нина Виноградова, затем Галина Рымбу прочтет лекцию и представит публике свои стихи. Завершится первый день фестиваля поэтическим вечером, на котором выступят Галина Рымбу, Виктор Шепелев, Ия Кива, Александр Кочарян, Владимир Коркунов, Лесик Панасюк, Оксана Ефименко, Дарина Гладун, Станислав Бельский и другие.

Следующий день фестиваля откроется представлением книги Дмитрия Дедюлина «Три кита», затем состоится презентация журнала «Крещатик», лекция Владимира Коркунова «Рекуррентные нейронные сети как способ генерации текста» на примере текстов Галины Рымбу и Лесика Панасюка (эксперимент Бориса Орехова), а также репрезентация книги Ильи Риссенберга «Иномир. Растяжка». Затем состоится презентация издательства «Порядок слов» и лекция по американской поэзии директора издательства «Каяла» Татьяны Ретивовой. Завершится фестиваль вечером переводной поэзии.