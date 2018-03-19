Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик

В Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик

С 31 марта по 1 апреля в Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик «Контекст». Как выяснили журналисты «Фразы», форум проводится при участии литературных журналов «©оюз Писателей» (Харьков) и «Крещатик» (Киев-Корбах), издательств «Каяла», «ЛитГОСТ» и «Порядок слов».

В программе фестиваля — презентации журналов и книг, поэтические чтения, лекции, перформанс и вечер переводной поэзии.

В первый день фестиваля в хабе «Студия 42» будет представлен журнал «Союз писателей», состоится перформанс «Зникомі» Марии Степанюк на стихи Дарины Гладун, а также презентация книги Елены Мордовиной «Баланс белого» и представление проекта Дмитрия Аверьянова и Татьяны Положий. Затем читателей ждет презентация книги Александра Мильштейна «Аналоговые машины». Позже в тот же день выступят Владимир Стариков и Нина Виноградова, затем Галина Рымбу прочтет лекцию и представит публике свои стихи. Завершится первый день фестиваля поэтическим вечером, на котором выступят Галина Рымбу, Виктор Шепелев, Ия Кива, Александр Кочарян, Владимир Коркунов, Лесик Панасюк, Оксана Ефименко, Дарина Гладун, Станислав Бельский и другие.

Следующий день фестиваля откроется представлением книги Дмитрия Дедюлина «Три кита», затем состоится презентация журнала «Крещатик», лекция Владимира Коркунова «Рекуррентные нейронные сети как способ генерации текста» на примере текстов Галины Рымбу и Лесика Панасюка (эксперимент Бориса Орехова), а также репрезентация книги Ильи Риссенберга «Иномир. Растяжка». Затем состоится презентация издательства «Порядок слов» и лекция по американской поэзии директора издательства «Каяла» Татьяны Ретивовой. Завершится фестиваль вечером переводной поэзии.

Тэги: Харьков, культура

Комментарии

Колонка автора
17.03.18 10:34

Стерх Володя и другие животные

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

18.03.18 10:04

Музыкальные новинки: брак британских богов, крестины блюзового папы и разбитое сердце джазового гуру

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней
18.03.18 23:06
371
Последние новости
18.03.18 23:38

Накануне выборов президента РФ сразу два общеукраинских телеканала показали карту Украины без Крыма
18.03.18 23:06

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней
18.03.18 22:15

УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
18.03.18 21:40

В Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик
18.03.18 18:58

Главные новости за 17-18 марта 2018 года
18.03.18 18:02

Украину накрыла очередная магнитная буря. И это только начало
18.03.18 17:35

В Николаеве застрелился боевой летчик, орденоносец, исполняющий обязанности главы местного скандального аэропорта
18.03.18 17:19

Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
18.03.18 15:37

В поезде «Хмельницкий — Лисичанск» убили молодого офицера, который направлялся после ротации на фронт
18.03.18 15:15

Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму

Интервью

16.03.18 08:26

Юрий Чиж: После этой Олимпиады чиновники должны стать на колени перед нашими спортсменами

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов