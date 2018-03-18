Главные новости за 17-18 марта 2018 года

Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева. «Рух новых сил» проводит на Майдане Незалежности митинг с требованиями о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко. После этого участники митинга планируют отправиться к дому Порошенко в Козине. В митинге принимают участие около 1,5 тысяч участников. Собравшиеся держат в руках плакаты «Мы за новый закон о выборах», «Порошенко — это обнищание, бедность, эмиграция», перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко. Участники протестного автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт. Козин Обуховского района Киевской области и устроили акцию, в ходе которой требуют его отставки. В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене. Сегодня, 18 марта, после завершения акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева, организованного партией «Рух новых сил» митинг с требованием отставки Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, часть активистов организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму. В воскресенье, 18 марта, в Киеве участники акции протеста возле здания российского посольства открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину. В перформансе принимал участие медведь с балалайкой и мужчина в ватнике и шапке-ушанке. Также около 50 человек собрались в центре Киева с плакатами с надписями «Путин = Гитлер», «Выборам агрессора в Украине не быть», «Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам» и «Крым — это Украина».

В день «выборов Путина» в Украине заблокированы все российские дипучреждения. А в Одессе — «заминировано». Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ троих россиян, которые хотели проголосовать на выборах президента. Блокируются также здания консульств во Львове, Одессе и Харькове. По состоянию на 10:00 возле посольства РФ спокойно, здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии. С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическим решеткам проезд на участке Воздухофлотского проспекта до посольства.

В Николаеве застрелился боевой летчик, орденоносец, исполняющий обязанности главы местного скандального аэропорта. Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин. Он участвовал в антитеррористической операции и был награжден орденом. Как сообщает местная полиция, семья военного находилась дома, когда услышала выстрел из его комнаты. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

Минобороны Украины потратило 72 млн грн на закупку дымовой смеси для съемок кино и окуривания деревьев. Министерство обороны Украины в 2015-2017 годах закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев и других гражданских нужд. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины. В частности, как сообщается, в 2015 — 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка у ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56.

В ГПУ рассказали, с чем связаны обыски в Новой почте. В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний могли использовать преступную схему по обналичиванию средств и неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом заявила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган. «По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах», — написала Сарган.

Стало известно, кто и за что жестоко убил многодетную мать в Фастове. Правоохранители раскрыли заказное убийство многодетной матери в Фастове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. В частности, как заявил на брифинге 16 марта прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, «основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес». «Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тыс. согласился убить многодетную мать», — рассказал он.

В Минздраве рассказали о бесполезности перекиси водорода. Перекись водорода не помогает при дезинфекции и лечении ран. Об этом написала руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она опровергает утверждения о том, что перекись водорода помогает при заживлении ран. «3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны», — написала Супрун, сославшись на данные Национального центра биотехнологической информации США.

Украину накрыла очередная магнитная буря. И это только начало. Сегодня, 18 марта, над Землей бушует мощная магнитная буря. По данным ученых, эта буря стала уже третьей с начала года, но не самой мощной в этом году. Несмотря на не самую большую силу даже буря такой силы способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. Кроме того, на широтах выше 60 градусов ученые ожидают увидеть полярные сияния.

Россия выслала из страны 23 британских дипломатов и вызвала «на ковер» посла. Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в недельный срок. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Также сообщается, что РФ отзывает согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекращает деятельность Британского Совета в РФ в связи с «неурегулированностью» его статуса.

Соратника Березовского задушили собачьим поводком, — СМИ. Полиция Великобритании начала уголовное расследование после смерти в Лондоне друга Бориса Березовского, российского бизнесмена Николая Глушкова по статье «убийство». Полиция Лондона утверждает, что Глушков умер от «сдавливания шеи». Контртеррористическая полиция, которая с самого начала вела это расследование, сейчас рассматривает смерть как убийство. Полиция также утверждает, что на данном этапе нет доказательств, связывающих смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.