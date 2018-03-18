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Украину накрыла очередная магнитная буря. И это только начало

Украину накрыла очередная магнитная буря. И это только начало

Сегодня, 18 марта, над Землей бушует мощная магнитная буря. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ученых, эта буря стала уже третьей с начала года, но не самой мощной в этом году.

Как сообщает «Слово и Дело», несмотря на не самую большую силу даже буря такой силы способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле.

Кроме того, на широтах выше 60 градусов ученые ожидают увидеть полярные сияния.

Магнитные бури вызывают у людей сильные головные боли, а также перепады артериального давления. Медики рекомендуют в такие дни тщательнее следить за своим здоровьем, особенно за колебаниями артериального давления. Тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется регулярно принимать соответствующие препараты.

Отметим, что еще две магнитные бури ожидаются уже в конце месяца, 22 и 26 марта. В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. Старайтесь в такие дни хорошо высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Как сообщала «Фраза», 4 сентября 2017 года на Солнце началась серия солнечных вспышек. Сначала наблюдались пять слабых выбросов энергии класса М.

6 сентября в результате слияния двух крупнейших групп солнечных пятен на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет.

7 сентября была зафиксирована еще одна вспышка, которая была отнесена к классу X. И потом еще одна.

13 сентября стало известно, что сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря накрыла Землю, силовые потоки бушевали два дня. Такая солнечная активность крайне опасна для космических аппаратов на орбите и представляет угрозу для здоровья людей на Земле.

28 сентября на Земле произошла еще одна сильная магнитная буря.

В ноябре того же года специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца при ФИАН пришли к выводу, что на Солнце стремительно уменьшается количество пятен. Их число является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл: раз в 11 лет количество пятен доходит до максимума, а между этими периодами постепенно снижается до минимальных значений — солнечного минимума. По подсчетам астрономов, он будет достигнут в конце 2018 — начале 2019 года. К этому моменту магнитная энергия Солнца полностью обратится в ноль и звезда превратится в почти в идеально симметричный объект без каких-либо особенностей.

Тэги: Украина, Солнце, Земля, наука, магнитная буря, астрономия

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