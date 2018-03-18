В Николаеве застрелился боевой летчик, орденоносец, исполняющий обязанности главы местного скандального аэропорта

Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин. Как выяснили журналисты «Фразы», он участвовал в антитеррористической операции и был награжден орденом.

Как сообщают «НикВести» со ссылкой на местную полицию, семья военного находилась дома, когда услышала выстрел из его комнаты. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отделения полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений.

По предварительным данным, мужчина выстрелил из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Как сообщают родственники погибшего, в последнее время он был в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

По факту самоубийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство, как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.

По данным издания, Владислав Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Российские власти обвиняли Владислава Волошина в атаке на малайзийский «Боинг МН17», сбитый над Донбассом. Однако эта версия была полностью опровергнута расследованием правоохранителей из Нидерландов и Украины.

Из армии Владислав уволился по семейным обстоятельствам, в связи с болезнью младшего ребенка. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Как сообщала «Фраза», в конце 2017 года председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко сообщил о попытке дачи взятки в 2,5 миллиона гривен от директора Николаевского международного аэропорта Михаила Галайко.

Напомним, 20 февраля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала «112 Украина», что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2–3 военнослужащих.

Как сообщали СМИ, 23 февраля начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский заявил, что утверждения военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности. «Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция», — заявил он, добавив, что количество самоубийств в армии «на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту».

«Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной», — заключил генерал.

Впоследствии Матиос обвинил Минобороны во лжи и опубликовал данные в подтерждение своих слов.