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В поезде «Хмельницкий — Лисичанск» убили молодого офицера, который направлялся после ротации на фронт

В поезде «Хмельницкий — Лисичанск» убили молодого офицера, который направлялся после ротации на фронт

22-летний офицер Вооруженных сил Украины Максим Свинцицкий был убит в поезде «Хмельницкий — Лисичанск», когда возвращался после ротации в зону проведения антитеррористической операции. Как выяснили журналисты, об этом сообщает на странице города Полонное (Хмельницкая область) в Facebook.

В частности, как сообщается, молодого лейтенанта направили в зону АТО, где он служил 120 дней в составе 44-ой Тернопольской бригады. Перед Новым годом произошла ротация и он вернулся домой. «15 марта вечером он сел в поезд (чтобы вернуться на фронт), а уже утром родителям позвонили, что у них нет сына», — пишут авторы сообщения.

По данным СМИ, причина убийства юного пока неизвестна. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Как сообщала «Фраза», 23 июня 2017 года в Киеве рядом с метро «Золотые Ворота» от ножевого ранения умер председатель профсоюза работников-мигрантов, ветеран АТО Сергей Олейник. По словам свидетелей, возник спор между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец. Мужчина напал на отца и нанес ему несколько ударов ножом, от которых тот скончался прямо на глазах у сына.

Тэги: убийство, поезд, Вооруженные Силы Украины, Хмельницкая область, криминал, офицер, антитеррористическая операция

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