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Минобороны Украины потратило 72 млн грн на закупку дымовой смеси для съемок кино и окуривания деревьев

Минобороны Украины потратило 72 млн грн на закупку дымовой смеси для съемок кино и окуривания деревьев

Министерство обороны Украины в 2015-2017 годах закупило вместо дымовых смесей марки ДС-56 для использования в зоне боевых действий смесь для окуривания деревьев и других гражданских нужд. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Военной прокуратуре Южного региона Украины.

В частности, как сообщается, в 2015 — 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена закупка у ООО «Фирма Альфа ЛТД» дымовых смесей марки ДС-56.

Сумма указанной сделки составила более 72 млн гривен. При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.

В то же время обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в Вооруженных Силах Украины. Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма к рассеянию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин.), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.

При этом установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемках и т. д.

12 марта по факту закупки некачественного военного имущества военной прокуратурой Криворожского гарнизона начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Тэги: прокуратура, расследование, Министерство обороны Украины, дым, криминал

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