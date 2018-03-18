В день «выборов Путина» в Украине заблокированы все российские дипучреждения. А в Одессе – «заминировано»

Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ троих россиян, которые хотели проголосовать на выборах. Как выяснили журналисты «Фразы», блокируются также здания консульств во Львове, Одессе и Харькове.

Как сообщает «Украинская правда», по состоянию на 10:00 возле посольства РФ спокойно, здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии. С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическим решеткам проезд на участке Воздухофлотского проспекта до посольства.

Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

Видео с места событий опубликовано на официальной странице МВД в Twitter.

#Київ:НПУ та НГУ забезпечують публічний порядок і безпеку біля дипломатичних і консульських установи країни-агресора.Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.Просимо дотримуватися законів pic.twitter.com/8BqWkPomjd — МВС України (@MVS_UA) 18 марта 2018 г.

Возле здания также присутствует около 30-40 представителей Нацкорпуса и Нацдружин, 20-25 представителей ВО «Свобода», 10-15 «Правого сектора», также представители ВОО «Сокол». Националисты блокируют входы и подъезды к посольству. Они поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер.

Также националисты поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, «ватника» в ватных сапогах и «памятник Путину» в золоте с надписью «х...ло».

На металлических решетках Нацгвардии висят плакаты «Долой московских оккупантов холуев», «Нет выборам Путина в Украине». Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев.

ВО «Свобода» также поставила импровизированный «избирательный участок» — палатку с гербом России, возле которой лежит лопата с блинами. «Это для тех, кто хочет проголосовать», — объясняют в палатке.

Конфликтов пока не было зафиксировано. В то же время, как сообщает посольство РФ на своей странице в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.

Как сообщили журналистам «Фразы» в «Киевпастрансе», в связи с перекрытием полицией Воздухофлотского проспекта возле посольства РФ в Киеве и проведением мероприятий на Крещатике внесены изменения в маршруты движения троллейбусов и автобусов. Кроме того, в связи с проведением мероприятий по ул. Крещатик 18 марта внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24,114 от Европейской площади до ул. Б.Хмельницкого:

Как сообщает «Интерфакс-Украина», возле здания генерального консульства Российской Федерации во Львове, расположенного в уютном районе вблизи центра города, ажиотажа в день выборов президента России не наблюдается. Сейчас в городе 10 градусов мороза. Прохожих воскресным утром на улице почти нет.

Возле консульства время от времени проходит полицейский патруль. Желающих войти на территорию консульства пока нет. На территории консульства также не заметно передвижения людей, кроме помещения, в котором расположена охрана.

В то же время, как сообщает РИА Новости, здание российского консульства во Львове сотрудники полиции совместно с Национальной гвардией оградили металлическим забором. «Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем», — сказал полицейский у здания консульства.

Кроме того, представители движения «Национальный корпус» поставили у здания бочки и палатку. По их словам, они хотят сделать «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах.

Полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства РФ в Одессе. По их словам, проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов. В настоящее время представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства нет. При этом за зоной перекрытия стоят два автозака.

Открылся ли участок для голосования пока не известно, так как в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщил начальник управления общественной безопасности главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко, около 8 часов утра поступило сообщение о минировании территории Гагаринского Плато, где расположено здание генконсульства.

В то же время, перед генеральным консульством Российской Федерации в Харькове активисты «ВО Свобода», Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет. Перед входом в генконсульство установлены щиты с плакатами «Россия = война», «Выборы на крови» и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства РФ уже находятся в здании.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.