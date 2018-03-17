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Президент США решил засудить на много миллионов долларов порноактрису

Президент США решил засудить на много миллионов долларов порноактрису

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд. Как выяснили журналисты «Фразы», в иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение.

Как сообщали СМИ, 8 марта 2018 года суд отклонил иск Клиффорд, которая заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их близкой связи.

13 марта Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть Дональду Трампу $130 тыс. за право свободно говорить об отношениях с президентом и публиковать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи. Сторона Трампа на это предложение не ответила.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе $130 тыс. за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.

Тэги: США, Дональд Трамп, суд, порнозвезда, мир

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