В коллекторе на Борщаговке найден труп мужчины

В Киеве в коллекторе теплотрассы на ул. Вадима Гетьмана обнаружено тело мужчины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, 16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Прибывшие на место спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Выяснением причин гибели мужчины занимаются правоохранители.

Как сообщала «Фраза», 21 ноября 2017 года в Киеве был обнаружен труп 16-летнего парня. Тело было обнаружено в коллекторе по улице Бальзака в Деснянском районе столицы.