Стало известно, кто и за что жестоко убил многодетную мать в Фастове

Правоохранители раскрыли заказное убийство многодетной матери в Фастове. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как заявил на брифинге 16 марта прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, «основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес». «Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тыс. согласился убить многодетную мать», — рассказал он.

По данным полиции, 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего оставил место происшествия.

Правоохранители осуществили неотложные следственно-розыскные действия и задержали злоумышленника, двух организаторов, а также их пособника по ст.208 УПК Украины. В настоящее время в прокуратуре всем задержанным лицам сообщили о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в Фастовском районном суде.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года в полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что к ним обратилась с многочисленными ножевыми ранениями женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы. Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.