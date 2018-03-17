В Минздраве рассказали о бесполезности перекиси водорода

Перекись водорода не помогает при дезинфекции и лечении ран. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она опровергает утверждения о том, что перекись водорода помогает при заживлении ран. «3% раствор перекиси водорода, который многие семьи используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и не обеззараживает раны», — написала Супрун, сославшись на данные Национального центра биотехнологической информации США.

«Более концентрированный раствор (от 30% и выше) конечно подействует, однако тогда вы получите химический ожог», — добавила и. о. министра.

Супрун также выразила сомнения в свойствах раствора перекиси водорода «обезвредить патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая отключает действие Н2О2». «На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что „при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов“. Перекись водорода эффективна для механической очистки раны — то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой водой», — написала Супрун.

«Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови), — предупреждает медик. — Это не отменяет того, что перекись водорода полезна в других медицинских целях, например, для очистки инструментов. Однако нет убедительных научных подтверждений, что это средство помогает защитить рану от заражения и помочь зажить».