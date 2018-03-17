В ГПУ рассказали, с чем связаны обыски в Новой почте

В Генеральной прокуратуре Украины утверждают, что должностные лица Новой почты и группы родственных компаний могли использовать преступную схему по обналичиванию средств и неуплате налогов в особо крупных размерах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах», — написала Сарган.

По ее словам, Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование данного уголовного производства и на следующей неделе заслушает материалы в присутствии адвокатов компании. «Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО „Новая почта“ не будет получено, уголовное производство будет закрыто», — заключила пресс-секретарь.

Как сообщала «Фраза», 16 марта 2017 года представители Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в офисах Новой почты в Киеве, Полтаве и Харькове.