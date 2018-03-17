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Соратника Березовского задушили собачьим поводком, – СМИ

Соратника Березовского задушили собачьим поводком, – СМИ

Полиция Великобритании начала уголовное расследование после смерти в Лондоне друга Бориса Березовского, российского бизнесмена Николая Глушкова по статье «убийство». Как выяснили журналисты «Фразы», полиция Лондона утверждает, что Глушков умер от «сдавливания шеи».

Как сообщает ВВС, контртеррористическая полиция, которая с самого начала вела это расследование, сейчас рассматривает смерть как убийство. Полиция также утверждает, что на данном этапе нет доказательств, связывающих смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как сообщает The Independent со ссылкой на источники в следствии, Глушков был задушен собачьим поводком.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года в Лондоне в собственном доме был найден мертвым российский бизнесмен Николай Глушков. По данным СМИ, на его шее были обнаружены следы удушения.

Позже российские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что Глушков долгое время «пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой». Однако эту информацию опровергали друзья умершего.

Тэги: убийство, Лондон, Великобритания, мир, Борис Березовский, расследование, криминал

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