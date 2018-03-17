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Россия выслала из страны 23 британских дипломатов и вызвала «на ковер» посла

Россия выслала из страны 23 британских дипломатов и вызвала «на ковер» посла

Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в недельный срок.. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Также сообщается, что РФ отзывает согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также прекращает деятельность Британского Совета в РФ в связи с «неурегулированностью» его статуса.

В ведомстве заявили, что в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу, которому была передана соответствующая нота «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в Солсбери».

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщала «Фраза», 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и заявила о созыве внеочередного заседания Совета безопасности ООН.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Тэги: отравление, Великобритания, Россия, мир, конфликт, дипломат, персона нон грата, Сергей Скрипаль

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