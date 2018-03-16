«На глазах улучшается инвестиционный климат в стране»: ГПУ нагрянула с обысками в Новую почту

Представители Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в офисах Новой почты в Киеве, Полтаве и Харькове. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил на своей странице в Facebook соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал бизнесмен.

Позже пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook подтвердила информацию об обысках: «В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО „Новая Почта“ в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр».

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.

Как сообщала «Фраза», 7 февраля 2018 года злоумышленники выставили в интернете на продажу две базы клиентов «Новой почты» — полную на 500000 и «ограниченную» на 18 миллионов пользователей. В компании утверждают, что похищенная база «не релевантна».