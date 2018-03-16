«Интер» покажет лучшие фильмы с Олегом Табаковым

В субботу, 17 марта, «Интер» посвятит эфир памяти легендарного актера Олега Табакова. Как выяснили журналисты «Фразы», в этот день канал изменит сетку вещания и покажет картины с участием Табакова.

Табаков сыграл в сотнях фильмов и спектаклей. Его появление в кадре, даже в эпизоде, гарантировало киноленте успех. Некоторые режиссеры специально создавали героев под Табакова. Универсальный актер, органичный в любом амплуа, он снимался как в комедиях, так и в драмах. Табаков создал много ярких киноперсонажей. В каждой работе он выкладывался на все 100%. И неважно, была это главная роль или эпизод. Будь то мальчишка из картины «Шумный день» или Илья Ильич Обломов из фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», Вальтер Шелленберг из «Семнадцати мгновений весны» или кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино», который говорил голосом артиста.

Олег Павлович стоял у истоков театра «Современник» и руководил МХТ имени А.П. Чехова, он создал собственный театр «Табакерка» и воспитал десятки артистов первой величины. Среди его учеников — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Владимир Машков и Алексей Серебряков. Олег Табаков до последнего выходил на театральную сцену. И даже когда чувствовал себя плохо, не отменял спектаклей со своим участием: в сентябре 2017 года в «Табакерке» отыграл «Чайку» на обезболивающих, а в конце ноября актера госпитализировали прямо из театра с диагнозом «сложная деструктивная пневмония». Все это время медики усиленно боролись за жизнь Олега Павловича, но спасти его так и не смогли.

В 9:00 на «Интере» выйдет двухсерийный фильм-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания», в котором Табаков гениально воплотил на экране женский образ — злобную няню мисс Юфимию Эндрю. По словам актера, повадки своей героини он перенял у собственной тещи. А чтобы вжиться в роль, даже побрил себе ноги и сделал маникюр.

В 18:00 «Интер» покажет трехсерийный приключенческий фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», снятый по роману Александра Дюма-отца. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил, что в этой картине короля Людовика XIII и Анну Австрийскую должны играть только Олег Табаков и Алиса Фрейндлих. И лишь когда они согласились, начались кастинги актеров на другие роли.

Журналисты программы «Утро с Интером» также подготовили сюжет, посвященный памяти великого артиста Олега Табакова