Аваков пообещал не допустить россиян на выборы президента России в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сославшись на ноту МИД Украины от 21 февраля 2018 года, согласно которой голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ требования о не проведении выборов на территории оккупированных территорий Крыма и Севастополя, которую Россия проигнорировала, МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо.

«МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах», — написал Аваков.

По словам министра, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут.

При этом он добавил, что, «учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий — в соответствии с Венской конвенцией».

«МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины», — добавил Аваков, добавив, что ранее вызвал временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине и довел до него официальную позицию украинской стороны относительно выборов 18 марта.

Между тем, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко, на территории Киева усилены меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки. «Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки», — рассказал полицейский.

По его словам, меры, согласно которым в том числе «привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами», ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до «особого распоряжения».

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.

Как сообщали СМИ, 24 мая 2017 года Государственная дума РФ приняла поправки в закон о выборах президента России, сдвинув дату проведения голосования на 18 марта 2018 года — годовщину оккупации Крыма.

1 июня Владимир Путин эти поправки подписал.