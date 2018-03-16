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Порошенко назначил командующего операцией, которая идет на смену антитеррористической

Порошенко назначил командующего операцией, которая идет на смену антитеррористической

Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим недавно созданных Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам главы государства, операция Объединенных сил должна прийти на смену антитеррористической операции на Донбассе.

«По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины, — заявил Порошенко, пребывая с визитом в зоне АТО 16 марта. — Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева».

О том, что АТО подходит концу он также заявил на своей странице в Twitter.

Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу в должности начальника штаба — первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году был командующим войсками оперативного командования «Восток».

Как сообщала «Фраза», 18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который, в частности, предусматривает, что на смену антитеррористической операции придет операция Объединенных сил.

Предусматривается, что стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

20 февраля президент Украины подписал этот закон и поручил главе Минобороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко подготовить кандидатуру на должность главы Объединенных сил.

Тэги: Петр Порошенко, Украина, политика, Донбасс, антитеррористическая операция, командир, Объединенная операция

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