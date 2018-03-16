Суд восстановил в должности мэра Николаева. Теперь он может распустить горсовет

В пятницу, 16 марта, Центральный суд Николаева признал недействительным решение горсовета об отстранении от должности городского головы Александра Сенкевича. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице партии «Самопомич» в Facebook.

Таким образом, как сообщается, суд восстановил Сенкевича в должности николаевского мэра.

В то же время, как сообщает «Інше ТВ», судья Наталья Черенкова ушла в совещательную комнату еще 28 февраля после того, как в ходе судебного заседания изучили письменные доказательства по делу и заслушали показания свидетелей: главы фракции «Самопомощи» в горсовете Федора Панченко и сотрудника юридического департамента горсовета Андрея Волкова.

На сегодняшнее заседание, кроме участников процесса, пришли активисты-сторонники мэра. В судебном зале они развернули плакаты в его поддержку.

В итоге суд посчитал, что истец был лишен права на баланс и на участие при принятии решения. Также суд видит несоответствие этого решения нормам права, принципам пропорциональности, не доказана необходимость срочного решения этого вопроса на сессии. Суд пришел к выводу, что субъектом властных полномочий нарушены права истца, что иск подлежит удовлетворению..

Комментируя это решение, Сенкевич назвал судью «профессиональной и достойной войти в Антикоррупционный суд». Также Сенкевич считает, что решение выписано таким образом, что апелляционной перспективы у него нет.

Также указывается, что сегодняшнее решение может быть основанием для роспуска городского совета.

Как сообщала «Фраза», 5 октября 2017 года внеочередная сессия Николаевского городского совета признала неудовлетворительной работу городского головы Александра Сенкевича и досрочно прекратила его полномочия. За это решение проголосовали 42 депутата, в частности, представители «Оппозиционного блока» и «Блока Петра Порошенко».

Исполнять обязанности мэра после досрочного прекращения полномочий городского головы начала секретарь горсовета Татьяна Казакова.