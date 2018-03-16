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Главные новости за 16 марта 2018 года

Главные новости за 16 марта 2018 года

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище». «Изменник родины. Пособник террористов», — указывается на сайте. Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности. В то же время Савченко заявила, что готова вернуть Президенту Украины Петру Порошенко орден «Золотая Звезда» Героя Украины. «Я отдам ему звезду Героя», — заявила Савченко в программе «Право на власть» эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета. Об этом говорится в законопроекте «Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии», который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета. Согласно законопроекту, с июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создано товарную биржу и ликвидировано ГП «Энергорынок».

Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия. На данный момент Россия увеличила более, чем вдвое численность своих вооруженных сил в Крыму. «Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе», — заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль. «Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия», — подчеркнула дипломат.

Уровень безработицы в Украине в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,3% и составил 383,7 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики. Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского — 184,7 тыс. человек. Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин — 183,2 тыс. человек. Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн месяцем ранее. Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс.

В Святошинском районе Киева группа подростков устроила погром в магазине. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный». Инцидент произошел в супермаркете на улице Берковецкой. Молодые люди ломали витрины и ругались нецензурной бранью, а затем вступили в столкновение с охранниками и полицией.

В Ирпене произошло двойное убийство пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Как отметили в полиции, в одном из частных домов с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

На Закарпатье задержана группа лиц на четырех автомобилях с ножами, битами и дубинками. В ночь на 16 марта в Берегово неизвестные разбили окна в 9 автомобилях с венгерскими номерами. Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил: «Утром на спецпосту Нижние Ворота, что на Воловеччине, внимание патрульных привлекли несколько автомобилей с регистрационными номерами других регионов Украины, которые въехали на территорию Закарпатья с интервалом в полтора часа». «Поскольку водители и пассажиры вели себя подозрительно, правоохранители приняли решение тщательно осмотреть салон и вещи лиц, находившихся в авто».

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев автотранспорта о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. По прогнозу службы, в результате воздействия двух активных циклонов 17-19 марта в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед, повышение снежного покрова. «Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства», — говорится в предупреждении. В госслужбе добавили, что 17 марта в Киеве и области ожидаются сильный снег с увеличением толщины снежного покрова до 8-15 см, порывы ветра, метели, на дорогах гололедица.

В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти рекомендовали объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Как сообщил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник, в первую очередь это будет касаться детсадов и школ. «Также сегодня с 19:00 и до понедельника 19 марта в мэрии решили ограничить въезд грузовиков в столицу из-за сложных погодных условий. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении пресс-службы. Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

Нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы. По данным СМИ, такую версию рассматривают спецслужбы Великобритании. Следователи работают над теорией о том, что токсином были пропитаны предметы одежды или косметики или же подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери. Таким образом, Юлия могла быть намеренно использована, чтобы достать отца. Контртеррористическая полиция и MI5, разыскивая потенциальных убийц, больше не думают, что поддерживаемая Кремлем группа уничтожения когда-либо въезжала на территорию страны. Один из источников сказал журналистам, что для убийц не составило бы труда проникнуть в квартиру 33-летней Юлии в Москве и подбросить яд в ее багаж, перед тем как она отправилась в Великобританию 3 марта рейсом из Москвы.

Восемь человек, в том числе два гражданина Украины, пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури. В какой-то момент подъемник начал работать в обратном направлении и резко увеличил скорость. «Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов из Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Тэги: отравление, общество, безработица, экономика, магазин, политика, непогода, снегопад, криминал, Надежда Савченко, погром, подростки, Сергей Скрипаль

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