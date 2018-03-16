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НАБУ перечислило любимые страны украинских коррупционеров

НАБУ перечислило любимые страны украинских коррупционеров

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило 300 запросов в 57 стран мира для разоблачения украинских высших коррупционеров. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, как сообщается, 130 из этих запросов уже выполнено. В соответствии с ними основными странами, где украинские коррупционеры оставили свой след и в компетентные органы которых НАБУ обращалось чаще оказались Латвия, Кипр, Австрия, Великобритания и Швейцария.

«Рекордсмен по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, дела о завладении средствами ГП „Восточный горно-обогатительный комбинат“ (53 запроса) и нанесении ущерба ГП „Объединенная горно-химическая компания“ (19 запросов)», — заявили в НАБУ.

Как сообщала «Фраза», в конце 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что наибольшая коррупция в Украине наблюдается на госпредприятиях, таможне и в сферах деятельности, связанных с недрами.

Тэги: Великобритания, коррупция, расследование, Австрия, Швейцария, Кипр, Латвия, криминал, НАБУ

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