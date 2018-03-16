Из-за непогоды понедельник в Киеве могут сделать выходным днем

В случае значительного ухудшения погодных условий городские власти рекомендовали объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник, в первую очередь это будет касаться детсадов и школ.

«Также сегодня с 19:00 и до понедельника 19 марта в мэрии решили ограничить въезд грузовиков в столицу из-за сложных погодных условий. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Киевлян просят внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.

В результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15-18 м / с, метели, гололеда и понижения температуры до 3-8° мороза.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что вследствие воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия.

16 марта 2018 года Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила владельцев автотранспортных средств о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними.

Напоминаем также, что британские климатологи прогнозировали, что зима 2017-2018 будет очень снежной, морозы часто будут достигать тридцати градусов. Также эксперты прогнозировали, что эта зима станет самой холодной за последние 100 лет.