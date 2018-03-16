Под Киевом зверски убили чету пенсионеров

В Ирпене произошло двойное убийство пенсионеров. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.



Как отметили в полиции, в одном из частных домов с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 81-летнего пенсионера и его 79-летней жены.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции, кинологи, криминалисты, судебно-медицинский эксперт.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленно убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

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