Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Книге псалмов XX века обнаружили тайный текст

В Книге псалмов XX века обнаружили тайный текст

Ученые из Национальной лаборатории акселератора SLAC Национального университета США заявили о том, что в Книге псалмов ХХ века из монастыря Св. Екатерины на Синайском полуострове Египта обнаружен тайный текст. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи смогли идентифицировать остатки древнегреческого медицинского текста на пергаменте с использованием мощных рентгеновских лучей.

В результате исследования книги было обнаружено, что на страницах был написан совершенно другой текст, написанный пятью столетиями ранее, сообщает «Facenews».

Письмо было транскрипцией слов выдающегося греческого врача Галена, который жил от 130 г. н.э. до 210 г. н.э. Его слова были записаны на страницах древнего текста неизвестным писателем через несколько сотен лет после смерти Галена.

Через несколько столетий после того, как эти слова были расшифрованы, чернила были соскоблены кем-то другим, чтобы освободить место для псалмов. Исходный текст больше не виден невооруженным глазом, но с помощью рентгеновских лучей ученые увидели более раннее письмо.

Теперь, когда исследователи знают, что скрытый текст есть, их следующим шагом будет раскрытие как можно большего количества слов. Они планируют сделать это, сканируя книгу целиком. Этот процесс займет 10 часов для каждой из 26 страниц. После того, как они будут проверены и изучены, цифровые файлы будут доступны в Интернете.

Как сообщала «Фраза», в начале 2017 года археологи из Еврейского университета в Иерусалиме и университета Либерти (США) в рамках проекта «Операция свиток» возобновили исследования в районе Иудейской пустыни, где были найдены Кумранские свитки. В результате им удалось найти новую пещеру, но выяснилось, что до археологов там уже кто-то побывал.

В январе 2018 года израильские ученые расшифровали часть свитков Мертвого моря.

Тэги: ученые, исследования, книга, наука, культура, открытие

Комментарии

Колонка автора
14.03.18 21:43

Истинно британский ученый

Автор: Василий Тепляков

Статьи

16.03.18 09:22

Незаменимая «таблетка»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии

Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
16.03.18 13:53
857
Последние новости
16.03.18 17:21

Суд восстановил в должности мэра Николаева. Теперь он может распустить горсовет
16.03.18 16:24

НАБУ перечислило любимые страны украинских коррупционеров
16.03.18 16:20

Из-за непогоды понедельник в Киеве могут сделать выходным днем
16.03.18 15:49

Под Киевом зверски убили чету пенсионеров
16.03.18 15:21

В Киеве наградили Католикоса Всех армян Гарегина II
16.03.18 15:16

В Книге псалмов XX века обнаружили тайный текст
16.03.18 14:54

По меньшей мере 4 человека погибли в результате обрушения неразрушаемого моста в США
16.03.18 14:22

В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
16.03.18 13:53

Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
16.03.18 13:44

Водителей просят в ближайшие дни не садиться за руль

Интервью

16.03.18 08:26

Юрий Чиж: После этой Олимпиады чиновники должны стать на колени перед нашими спортсменами

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов