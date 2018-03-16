По меньшей мере 4 человека погибли в результате обрушения неразрушаемого моста в США

4 человека погибли в результате обрушения недавно возведенного пешеходного моста во Флоридском международном университете в Майами. Как выяснили журналисты «Фразы», по сообщениям очевидцев, мост рухнул, когда под ним на соответствующий сигнал светофора остановились автомобили.

Как сообщает Reuters со ссылкой на шефа пожарной службы Дейва Дауни, по меньшей мере восемь автомобилей оказались под обломками 950-тонного моста, и по меньшей мере 10 человек были доставлены в больницы. Погибли четверо человек.

Мост длиной 53 метра был установлен над восьмиполосной магистралью, после того как в прошлом году на этом месте погибла 18-летняя девушка, пытавшаяся пересечь ее.

Как сообщает NBC News, мост до обрушения не функционировал, его открытие планировалось в начале следующего года. По задумке городских властей, он должен был помочь детям безопасно добираться в местную школу.

При этом, как утверждается, архитекторы спроектировали мост таким образом, что он должен был выдерживать ветра ураганной силы. Стоимость строительных работ составила 11,4 миллиона долларов.

Видео с места событий опубликовала на своей странице в Twitter журналистка Моник Мэдэн.

Как сообщала «Фраза», 5 мая 2012 года на трассе Житомир-Киев в селе Кочеров на дорогу обвалилась конструкция пешеходного моста.

27 февраля 2017 года в Киеве произошло частичное обрушение путепровода у метро «Шулявская». По информации очевидцев, обвал задел одну машину, припаркованную под мостом.

В начале 2018 года в Колумбии на границе провинций Кундинамарка и Цель обрушился мост. По предварительной информации, погибли не менее 10 человек.