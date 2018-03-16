Водителей просят в ближайшие дни не садиться за руль

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев автотранспорта о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По прогнозу службы, в результате воздействия двух активных циклонов 17-19 марта в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед, повышение снежного покрова.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства», — говорится в предупреждении.

В госслужбе добавили, что 17 марта в Киеве и области ожидаются сильный снег с увеличением толщины снежного покрова до 8-15 см, порывы ветра, метели, на дорогах гололедица.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские климатологи прогнозировали, что зима 2017-2018 будет очень снежной, морозы часто будут достигать тридцати градусов. Также эксперты прогнозировали, что эта зима станет самой холодной за последние 100 лет.

27 февраля 2018 года появилась информация о том, что в Украину идут сразу два циклона, которые принесут с собой сильные снегопады и метели.

15 марта 2018 года появилась информация о том, что вследствие воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия.