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За поставки электроэнергии ОРДЛО могут заплатить из госбюджета

За поставки электроэнергии ОРДЛО могут заплатить из госбюджета

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в законопроекте «Об особенностях погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии», который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета.

Как сообщают «Наші гроші», согласно законопроекту, с июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создано товарную биржу и ликвидировано ГП «Энергорынок».

На сегодня дебиторская задолженность ГП «Энергорынок» составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская — 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности. Один из них — погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета. В представленных к законопроекту документах Минэнергоугля не указало сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО. Предложено, чтобы подтверждение задолженности осуществляла межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет Министров. Также предложено списать задолженность ГП «Энергорынок» перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать. Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП «Энергорынок» и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Как сообщала «Фраза», 24 апреля 2017 года «Луганское энергетическое объединение», которое входит в холдинг «Энергетический стандарт» Константина Григоришина, объявило о прекращении поставки электроэнергии в ОРЛО с 00:00 25 апреля. При этом указывалось, что в число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

25 апреля 2017 года в полночь 25 апреля Луганск и отдельные районы Луганской области остались без электричества. Спустя несколько часов электроснабжение было восстановлено, вероятно, из России.

26 июля 2017 года Украина полностью остановила подачу электроэнергии на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Тэги: бюджет, экономика, электроэнергия, политика, война, Донбасс, ОРДЛО

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