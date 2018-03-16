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МИД: Россия собирается разместить в Крыму ядерное оружие

МИД: Россия собирается разместить в Крыму ядерное оружие

Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент Россия увеличила более, чем вдвое численность своих вооруженных сил в Крыму.

«Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе», — заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает УНИАН.

«Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия», — подчеркнула дипломат.

«Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 „Триумф“ в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км», — отметила Зеркаль.

«Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для ее военных интервенций в других регионах», — подчеркнула дипломат.

В этой связи она заметила, что одним из последних таких примеров является ее кампания в Сирии.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года РФ заявила о намерении развернуть в оккупированном Крыму системы С-400.

20 мая 2017 года национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил, что «Крым сейчас превратили в такую военную базу, у нас даже есть информация, что сейчас там 6 ядерных боеголовок. Поэтому разворачивать военные действия там очень опасно».

По состоянию на июнь 2017 года в оккупированном Россией Крыму общая численность военнослужащих вооруженных сил РФ достигла 60 тысяч человек. Также сообщалось, что в перспективе их количество может вырасти в два раза.

Напомним, в декабре 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отвечая на вопрос, может ли Крым рассматриваться в качестве места для размещения российского ядерного оружия, заявил, что «государство российское имеет, в соответствии с международным правом, все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».

Весной 2016 года заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на 9-м Форуме по безопасности в Киеве выразил обеспокоенность возможностью размещения ядерного оружия в Крыму. «Мы, безусловно, очень обеспокоены значительным наращиванием войск в оккупированном Крыму, и потенциальным представлением там ядерного оружия, что также будет дестабилизирующим фактором, и будет еще одним нарушением Будапештского меморандума», — заявил Вершбоу.

Тэги: Украина, Россия, Министерство иностранных дел Украины, мир, политика, ядерное оружие, аннексия

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