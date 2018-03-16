Скрипаля могли отравить при посредстве дочери, – СМИ

Нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, такую версию рассматривают спецслужбы Великобритании.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, следователи работают над теорией о том, что токсином были пропитаны предметы одежды или косметики или же подарок, который был открыт в доме Скрипаля в Солсбери. Таким образом, Юлия могла быть намеренно использована, чтобы достать отца.

По данным издания, контртеррористическая полиция и MI5, разыскивая потенциальных убийц, больше не думают, что поддерживаемая Кремлем группа уничтожения когда-либо въезжала на территорию страны. Один из источников сказал журналистам, что для убийц не составило бы труда проникнуть в квартиру 33-летней Юлии в Москве и подбросить яд в ее багаж, перед тем как она отправилась в Великобританию 3 марта рейсом из Москвы.

Источники сообщили, что на следующий день дочь с отцом поехали в центр Солсбери, остановились на автостоянке Сейнсбери в 13:40 перед тем, как отправиться в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi. Позже они уже отравленные были найдены на скамейке.

В итоге следы нервно-паралитического газа «Новичок» были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе.

На публичном заседании в четверг, 15 марта, заместитель начальника констебля полиции Уилтшира Пол Миллс сообщил, что 131 человек потенциально мог вступить в контакт с смертельным ядом и что они ежедневно контролируются органами здравоохранения по телефону.

Он также сказал, что 46 человек обратились в больницу, выразив озабоченность в связи с этим инцидентом. Ограждения вокруг районов, где найдены следы химического агента, или мест где они еще могут быть найдены, могут оставаться еще в течение нескольких месяцев.

Между тем, бывший агент КГБ Борис Карпичков заявил, что ему и Скрипалю недавно угрожали. Как сообщает «Радио Свобода», в интервью изданию New Zealand Herald он рассказал, что получил информацию от надежного источника в российских спецслужбах, однако не счел угрозы серьезными, так как получал их и раньше. При этом Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалем.

При этом ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы, рассказав о том, как подвергся нападению в Новой Зеландии. Инцидент произошел в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. После этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.