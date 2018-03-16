Савченко внесли в список «Миротворца», а сама она «готова бросить Порошенко в лицо» свою награду

Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

«Изменник родины. Пособник террористов», — указывается на сайте.





Сайт декларирует, что публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству и обществу, совершивших преступления против основ национальной безопасности.



В то же время Савченко заявила, что готова вернуть Президенту Украины Петру Порошенко орден «Золотая Звезда» Героя Украины.



«Я отдам ему звезду Героя», — заявила Савченко в программе «Право на власть» эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.



Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему «не так легко попасть».



В то же время, в эфире телеканала NewsOne она отметила, что звание Героя Украины ее не изменило. Так Савченко прокомментировала инициативу о лишении ее этого звания, передает «Гордон».



«Я родилась без золотой звезды и звания Героя. Я не изменилась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция — Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду», — сказала она. По словам нардепа, она взяла награду потому, что «не хотелось бросать в лицо».



В то же время, первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что после истории с Савченко, в свое время освобожденной из российского заключения, Украине будет сложнее добиваться освобождения других политзаключенных.



«Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению», — написала она в Facebook.



«Мы должны освободить всех. Но... я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы оказываем давление по поводу заложников, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения», — призналась Геращенко.





По ее словам, «происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс».



«Нам труднее будет рассказывать о героях — и это страшно. Вопрос серьезно осложняется, для меня это очевидно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации сложно и представить», — заявила Геращенко.

Как сообщала «Фраза», в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

9 марта 2018 года стало известно о том, что согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

15 марта появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.