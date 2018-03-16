В Украине опять растет безработица

Уровень безработицы в Украине в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,3% и составил 383,7 тыс. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского — 184,7 тыс. человек.

Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин — 183,2 тыс. человек. Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн месяцем ранее. Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс.

Конкурс на одно вакантное место составил 5 человек. Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Ранее «Фраза» сообщала, что по итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составлял 9,7%.

В апреле 2015 года глава правления Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы сообщил, что количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.

В мае 2017 года на 0,1% вырос официальный уровень безработицы. По состоянию на 1 мая в Госстате сообщали о 374,2 тыс. официально зарегистрированных безработных. 294,8 тыс. из них получали помощь по безработице.

По итогам ноября 2017 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 9,6% по сравнению с октябрем и составило 309 тыс. человек.