Накануне заседания ВР, на котором избирался глава НБУ, Ляшко общался со своим молодым немецким другом, – СМИ

Накануне заседания Верховной Рады Украины 15 марта, на котором был назначен новый глава Национального банка Украины, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко звонил контакту по имени Даниэль. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, которым удалось получить фото телефонного журнала политика, звонок был совершен в 8:84 утра.

Как сообщает Страна.ua, журналист которой сделал снимок телефона Ляшко, «Даниэль Лайс — это молодой спутник Ляшко во многих путешествиях».

По данным издания, юноша учится в Киевском национальном экономическом университете, хотя в 90-е годы его родители переехали в Германию и сам он является гражданином Германии. Свою страницу в Facebook он также ведет на немецком языке

Утверждается, что Олега Ляшко вместе с Даниэлем видели неоднократно и в столичном Пассаже на Крещатике, а сам политик выкладывал фото с парнем из австрийской сосисочной.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2018 года Верховная Рада Украины назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины, уволив перед этим с должности Валерию Гонтареву.

Напомним, в октябре 2010 года разгорелся гомосексуальный скандал с участием народного депутата от «Батькивщины» Олега Ляшко, когда в интернете появилось видео 1993 года, где Ляшко рассказывает следователю прокуратуры подробности своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого он называет «Боря». Сам политик назвал видеозапись фальшивкой, которая стала возможна «благодаря техническому прогрессу». Однако ее подлинность подтвердил тогдашний замглавы налоговой Олег Матвеев, который и вел скандальный допрос, зафиксированный на видео.