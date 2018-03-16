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В Киеве ночью автомобиль упал в котлован

В Киеве ночью автомобиль упал в котлован

В ночь на 16 марта в Киеве автомобиль слетел с дороги и упал в котлован. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе города. Водитель Nissan слетел с дороги и попал прямо в котлован. Он был госпитализирован с травмой ноги.

Причины ДТП устанавливаются.

Отмечается, что это не первое ДТП на данном участке дороги.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 сентября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской автомобиль врезался в фонарный столб и загорелся. Водителю чудом удалось спастись из горящего авто, однако позже он умер в больнице.

28 января 2018 года в Киеве на улице академика Заболотного произошло жуткое ДТП, в результате которого загорелись несколько автомобилей. 

Тэги: автомобиль, Киев, ДТП, авария, Оболонь, котлован, автоновости

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