Римляне становятся непреодолимым барьером для украинских клубов. «Динамо» прощается с еврокубками

Сегодня, 15 марта, в Европе были сыграны ответные поединки 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» с неплохими шансами на продолжение борьбы принимало на своем поле римское «Лацио».

После ничьей 2:2 недельной давности римляне не скрывали, что ехали в Киев не для того, чтобы отбывать номер, экономя силы на чемпионат Италии (где, к слову, они имеют отличные шансы для того, чтобы пробиться в Лигу чемпионов). И со стартовым свистком начали это доказывать. Реализуй гости все, что создали у ворот Бойко, уже до перерыва счет был бы неприличным не в пользу «Динамо». Один только Иммобиле мог забивать раза три.

В некоторых эпизодах свою команду спасал Денис Бойко, в некоторых надежно действовала оборона, но, все же, на 23-й минуте голкипер киевлян грубо ошибся на выходе при подаче с углового, и Лукас Лейва спокойно головой отправил мяч в пустые ворота. У «Динамо» же был всего один более-менее реальный момент для взятия ворот, но мяч после удара Цыганкова в считаных сантиметрах пролетел рядом с «девяткой».

Казалось, после перерыва хозяева поля преобразятся, большими силами пойдут вперед, ведь для того, чтобы пробиться в следующий этап, им хватало и одного забитого гола. И поначалу даже казалось, что такой расклад вполне вероятен. Киевляне подолгу начали контролировать мяч на чужой половине, но... Как оказалось, это гости просто решили проверить, на что хватит запала «динамовцев».

А запала этого хватило, прямо скажем, не на много. Можно вспомнить лишь несколько опасных ударов по воротам Стракоши. Сначала неплохо бил Цыганков — немного неточно, а спустя некоторое время был близок к успеху Гонсалес, но и его удар пришелся мимо цели. На этом у киевлян все. Зато римляне в концовке встречи удачно разыграли еще один угловой, и де Врей поставил точку в матче — 2:0 и в четвертьфинал соревнований проходит «Лацио».

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче киевское «Динамо» на выезде в тяжелейшем матче сыграло вничью с римским «Лацио» 2:2.

Также напомним, что донецкий «Шахтер» также прекратил участие в еврокубках, уступив римской «Роме» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.