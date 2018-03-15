Депутаты предпочли назначить на роль омбудсмена прожженную чиновницу вместо правозащитника

Новым уполномоченным по правам человека в Украине стала народный депутат, член фракции «Народного фронта», бывший министр социальной политики Людмила Денисова. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующую кандидатуру сегодня, 15 марта, поддержали 280 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», помимо Денисовой на эту должность претендовал также правозащитник и общественный деятель Андрей Мамалыга. Народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Алексеев, который также претендовал на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, снял свою кандидатуру.

Перед голосованием оба кандидата рассказали, чем планируют заниматься в должности омбудсмена. Так, Денисова пообещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине — это бедность и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

Мамалыга напомнил, что отстаивал в Европейском суде по правам человека права активистов акции «Украина без Кучмы» и участников Майдана, и обещал контролировать соблюдение прав человека, в первую очередь, в социальной и правовой сфере.

В ходе дебатов народный депутат от «Самопомочи» Руслан Сидорович и депутат от «БПП» Мустафа Найем выразили мнение, что уполномоченным по правам человека должен быть человек, который не имеет никакого отношения к какой-либо политической партии, а лучше чтобы это был кто-то из правозащитников.

Также депутаты подчеркнули, что процедура избрания должна быть закрытой, как этого требуют международные нормы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями. Снявший свою кандидатуру Сергей Алексеев назвал это противоречие двух законов правовой коллизией.

Однако часть депутатов сошлись во мнении, что кандидатура Денисовой является наиболее подходящей, поскольку она дважды была министром социальной политики и «точно знает проблемы людей».

Позже заместитель председателя парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook поблагодарила Валерию Лутковскую, которая была уполномоченным по правам человека с 2012 года, и поздравила Денисову. «Я хочу искренне поблагодарить омбудсмена Валерию Лутковскую за ту большую и важную работу, которую она и офис проводили для освобождения украинских заложников», — написала вице-спикер.

При этом она пожелала Денисовой «быть над политикой, вне политики, иметь плотный диалог с общественными организациями, сил и мужества на этой ответственной и тяжелой должности».

Как сообщали СМИ, срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской истек еще 27 апреля 2017 года.

Людмила Денисова дважды была избрана в Верховную Раду по списку «Блока Юлии Тимошенко» и «Батькивщины». 27 августа 2014 года вышла из «Батькивщины» и на парламентских выборах стала депутатом по списку партии «Народный фронт». Дважды была министром труда и социальной политики — в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010 гг) и Арсения Яценюка (с 27 февраля по 2 декабря 2014 года).