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Савченко заявила, что рассказывая о снайперах, кое-что напутала, но из Рады ее таки вывели

Савченко заявила, что рассказывая о снайперах, кое-что напутала, но из Рады ее таки вывели

Народный депутат Украина Надежда Савченко заявляет, что перепутала спикера ВР Андрея Парубия с народным депутатом Украны Сергеем Пашинским, когда говорила, что видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» в 2014 году. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады после допроса в СБУ.

«Если я сказала Парубий, тогда прошу прощения, в первую очередь, у Парубия. Публично приношу извинения Парубию. Не видела видео, не помню, что я сказала точно», — сказала Савченко, сообщает «Украинская правда».

«Я имела в виду Пашинского», — добавила нардеп.

Как сообщают журналисты, когда Савченко пришла в кулуары Рады, то ее искал Парубий.

В то же время, как уточняют «Украинские новости», представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что в четверг, 15 марта, Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.

«Савченко вывели из зала, была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала», — сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников «Украинской правды», Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии «Украинской правде» назвала эту информацию «чьими-то безумными фантазиями».

«Я не знаю, кто вам такое сказал, извините, я такое даже комментировать не собираюсь. Чьи-то безумные фантазии!» — заявила она.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время Революции Достоинства снайперов в отель «Украина» привел нынешний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Тэги: Майдан, Верховная Рада Украины, общество, Андрей Парубий, политика, Сергей Пашинский, криминал, снайперы, Надежда Савченко

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