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Путин пообещал россиянам опередить Илона Маска в деле покорения Марса и Луны

Путин пообещал россиянам опередить Илона Маска в деле покорения Марса и Луны

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам президента РФ Владимира Путина, в дальнейшем российские специалисты намерены осуществить высадки на полюса Луны.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — рассказал Путин в предвыборном фильме, показанном по российскому телевидению, сообщает «Интерфакс».

При этом президент заметил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: «Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса».

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года стартовал первый этап совестной российско-европейской миссии ExoMars, который состоял из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Первый аппарат успешно работает на марсианской орбите, тогда как второй при спуске разбился о поверхность планеты. При этом румынская компания Arca Space связала крах модуля Schiaparelli, отправленного к Марсу Европейским космическим агентством, с аннексией Крыма Россией.

Напомним, в сентябре 2017 года Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). Она включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий около ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

С помощью BFR глава SpaceX планирует развернуть также строительство лунной базы и марсианского города. Главной целью для компании Маск видит колонизацию Марса. Согласно озвученных бизнесменам планам, в 2022 году SpaceX при помощи BFR отправит два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые.

6 февраля 2018 года компания SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск состоялся в 15:45 по местному времени (22:45 по Киеву) с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде после нескольких переносов из-за сильного ветра. Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Однако вероятность выведения ее непосредственно на околомарсианскую орбиту изначально оценивалась как крайне малая.

В результате испытания новая ракета стала самой мощной ракетой из всех ныне существующих и самой мощной после ракет НАСА Saturn V, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад.

Впоследствии также выяснилось, что центральный блок Falcon Heavy не смог приземлитьсяна платформу в Атлантическом океане и разбился.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, космос, Марс, наука, Луна, технологии

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