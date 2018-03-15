Главные новости за 15 марта 2018 года

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. За соответствующий проект постановления № 7500 проголосовали 342 народных депутата. Перед голосованием чиновница, которая с мая 2017 года не выполняет функции руководителя НБУ, отчиталась в Раде о результатах своей работы. «Все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию», — заявила экс-глава НБУ.

Верховная Рада Украины назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины. Соответствующее предложение № 7501 поддержали 247 депутатов. До этого Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ. Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой. Смолий сказал, что он имеет план действий, — и призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время Революции Достоинства снайперов в отель «Украина» привел нынешний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга после возвращения из Мюнхена. «Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему показания», — сказала Савченко, имея ввиду начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Она добавила, что Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие. «Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу „Украина“. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — заявила Савченко.

Народный депутат Украина Надежда Савченко заявляет, что перепутала спикера ВР Андрея Парубия с народным депутатом Украны Сергеем Пашинским, когда говорила, что видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» в 2014 году. Об этом она сказала в кулуарах Верховной Рады после допроса в СБУ. «Если я сказала Парубий, тогда прошу прощения, в первую очередь, у Парубия. Публично приношу извинения Парубию. Не видела видео, не помню, что я сказала точно», — сказала Савченко

Народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На вопрос журналистов, в чем именно подозревают Савченко в «деле Рубана» советник МВД ответил: «Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по военным частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности». Геращенко отметил, что может быть поднят вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.Также, по мнению Геращенко, Президент Украины Петр Порошенко может лишить Савченко звания Героя Украины, если подозрения подтвердятся.

Верховная Рада Украины исключила народного депутата Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. За такое решение проголосовал 261 депутат. «Мы имели дело с последовательной идеологической поддержкой исключительно тезисов Кремля. Единственное ее сознательное заявление, эта просьба не дать ей скурвиться ... Не стыдно делать ошибки, стыдно не исправлять их последствия», — заявил народный депутат Украины Андрей Тетерев. «Требуем исключить ее из комитета. Мы должны остановить процесс, который делает Савченко», — добавил он. Перед голосованием в поддержку Савченко высказался депутат от «Опоблока» Скорик, который отметил, что «Савченко сделала важные заявления» относительно действий власти. Согласно пояснительной записке, член этого комитета имеет доступ к государственной тайне.

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины от «Оппоблока» Евгения Бакулина. Проголосовав за привлечение Бакулина к ответственности, Рада тем самым дала добро на снятие с Бакулина депутатской неприкосновенности. Перед этим с трибуны парламента выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который рассказал о сути уголовного производства, в котором фигурирует Бакулин. Луценко заявил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не является ни на заседания Верховной Рады, ни в Украину в целом. «Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение», — отметил генпрокурор.

В Киеве в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, прогремел взрыв. Неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах. В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта. Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

В Украине подорожали 70% социальных продуктов. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook. В первую очередь, подорожание коснулось мяса и продуктов из борщевого набора. Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей составили ТОП-5 продуктов питания, подорожавших больше всего. Первое место занимает говядина, которая за месяц подорожала на 3,2 грн. за килограмм. Ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн. На втором месте мягкий сыр, который подорожал на 1,9 грн за килограмм. Его средняя стоимость - 90,9 грн. Третья ступенька за вареной колбасой, стоимость которой выросла за февраль на 1,2 грн. Ее средняя цена в Украине - 83,8 грн.за килограмм. Четвертое место в рейтинге подорожания у мороженой рыбы, за последний зимний месяц она добавила 1,1 грн. и стоит 67,6 грн. за килограмм. Замыкает пятерку свекла, которая поднялась в цене на 1 грн. и теперь средний ценник - 8,1 грн. за килограмм.

Украинцы стали еще более несчастными. Об этом свидетельствует новый опубликованный рейтинг самых счастливых стран мира, в котором наша страна заняла 138-ю позицию. По данным исследователей, страны, где больше всего упала средняя оценка уровня жизни, обычно страдали от комбинации экономических, политических и социальных стрессов. В этом году в рейтинге самых счастливых стран Украина опустилась на 138 место из 156 возможных. При этом, по сравнению с 2017 годом, наша страна скатилась вниз на целых шесть ступеней.

В МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Сообщение опубликовано на сайте министерства. «Заявление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в парламенте 14 марта о мерах „наказания“ России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С. Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Москва вышлет из британских дипломатов. Данное решение было принято в ответ на аналогичные действия Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать «активный диалог» с Лондоном, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся на стадии разработки.

Скандальный политтехнолог Пол Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме. Манафорту грозит лишение свободы на срок более 300 лет. Окружной суд восточного округа Вирджинии в США поместил Манафорта под домашний арест с залогом в 10 млн долларов и требованием носить электронный браслет. При этом, в октябре прошлого года Манафорта уже поместили под аналогичный домашний арест с залогом в другом деле по решению федерального суда в Вашингтоне. В Вирджинии Манафорта, в частности, обвиняют в неуплате налогов (прокуроры ожидают приговора на 8 лет лишения свободы).