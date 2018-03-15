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В мировом рейтинге счастливых стран Украина упала еще ниже

В мировом рейтинге счастливых стран Украина упала еще ниже

Украинцы стали еще более несчастными. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом свидетельствует новый опубликованный рейтинг самых счастливых стран мира, в котором наша страна заняла 138-ю позицию. 

По данным исследователей, страны, где больше всего упала средняя оценка уровня жизни, обычно страдали от комбинации экономических, политических и социальных стрессов.



В этом году в рейтинге самых счастливых стран Украина опустилась на 138 место из 156 возможных. При этом, по сравнению с 2017 годом, наша страна скатилась вниз на целых шесть ступеней.

В десятку самых счастливых стран вошли Финляндия, Норвегия, Германия, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Швеция и Австралия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2011 году мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook 2011, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Украина осталась на тех же позициях, что и в 2010 году, заняв 57-е место из 59.

В 2015 году Украина заняла 49 место из 60 в рейтинге конкурентоспособности стран, которые составляет швейцарский институт IMD.

Напомним, в марте 2016 года Украина заняла 123 место из 157 в рейтинге самых счастливых стран.

В октябре 2016 года Украина опустилась в рейтинге свободы информации.

2 октября 2016 украинское законодательство о доступе к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.

В декабре 2016 года английский исследовательский центр Legatum Institute представил рейтинг самых благоприятных стран для жизни 2016 года. Украина заняла в этом рейтинге 107 место.

В январе 2017 года Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

В марте 2017 года в ежегодном рейтинге стран мира по Индексу человеческого развития Украина заняла 84 место, опустившись на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в марте 2017 года Украина заняла 132-е место из 155-и в рейтинге самых счастливых стран. 

7 апреля 2017 года стало известно, что Украина опустилась на 88 место в рейтинге туристической конкурентоспособности, составленном экспертами Всемирного экономического форума.

В сентябре 2017 года в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Украина заняла 81-е место среди 137 стран.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, заняв 127 место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

В ноябре 2017 года Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира, расположившись в рейтинге рядом с Гаити и Южным Суданом.

Тэги: Украина, общество, рейтинг, экономика, политика, счастье

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