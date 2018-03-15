Неизвестные обнесли в Киеве квартиру замминистра

В Киеве совершена кража из квартиры заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Как выяснили журналисты «Фразы», преступники взломали замки и проникли в помещение в Днепровском районе столицы.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате взлома неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса — «кража».

Между тем, точная дата преступления пока не установлена, оно могло быть совершено с 9 по 13 марта.

Как сообщала «Фраза», 19 февраля 2016 года под Киевом группа злоумышленников ограбила дом экс-министра транспорта и связи Украины Иосифа Винского. По словам пострадавшего, четверо неизвестных мужчин ворвались в его дом, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн., ювелирные украшения и определенную сумму в иностранной валюте.

В начале 2017 года в Киеве недалеко от Осокорков было совершено нападение на украинскую оперную певицу и народную артистку Украины Наталью Шелепницкую. Пострадавшая рассказала, что ей подрезали колесо возле торгового центра «Аркадия», из-за чего она была вынуждена остановиться на обочине возле заправки. В это время на нее напал неизвестный, выбив стекло и украв сумку.

В ноябре того же года в Обуховском районе Киевской области в дом полузащитника киевского «Динамо» Олега Гусева проникли трое преступников в балаклавах. По предварительной информации, преступники украли ювелирные изделия и около $10 тыс.