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Парламент назначил нового главу Нацбанка

Парламент назначил нового главу Нацбанка

Верховная Рада Украины назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее предложение № 7501 поддержали 247 депутатов на заседании 15 марта.

До этого, как сообщает «Украинская правда», Смолий уже почти год исполнял обязанности главы НБУ.

Профильный комитет поддержал его кандидатуру, так как уже работал со Смолием в отсутствие Валерии Гонтаревой.

Смолий сказал, что он имеет план действий, — и призвал парламентариев принять законы о кредитовании и о валюте, которые помогут стабилизировать Украину.

Ранее Смолий был заместителем главы Нацбанка.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2018 года Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

Напоминаем, что 3 апреля 2017 года Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что готова уйти в отставку и уже даже предложила Президенту Украины Петру Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ.

В этот же день, 3 апреля, народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко заявила о том, что Гонтарева уже написала заявление об отставке, однако пресс-служба НБУ впоследствии эту информацию опровергла.

10 апреля 2017 года Гонтарева объявила об отставке.

Напомним, ранее неоднократно появлялись сообщения об отставке Гонтаревой. Так, в декабре 2014 года появилась информация о возбуждении уголовного дела против Гонтаревой и ее отставке. Однако, Гонтарева эту информацию опровергала.

1 марта 2015 года в интернет-пространстве стартовал флэшмоб пользователей Facebook, которые призывали народных депутатов Украины поставить подпись в поддержку проекта Постановления № 2020 за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой.

6 марта 2015 года в парламенте депутаты подарили Гонтаревой цветы и попросили уйти в отставку.

Информация о том, что Гонтарева намерена подать в отставку также появлялась 27 февраля 2017 года.

Тэги: Верховная Рада Украины, Национальный банк Украины, экономика, политика, Валерия Гонтарева

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