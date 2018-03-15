Рада уволила Гонтареву

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», за соответствующий проект постановления № 7500 проголосовали 342 народных депутата.

Как сообщает «Украинская правда», перед голосованием чиновница, которая с мая 2017 года не выполняет функции руководителя НБУ, отчиталась в Раде о результатах своей работы.

«Все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию», — заявила экс-глава НБУ.

«Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее», — добавила она.

«Мы провели полную трансформацию Национального банка: перестроили все процессы и превратили его в мощное современное европейское учреждение», — заявила Гонтарева.

Как сообщала «Фраза», 3 апреля 2017 года Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что готова уйти в отставку и уже даже предложила Президенту Украины Петру Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ.

В этот же день, 3 апреля, народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко заявила о том, что Гонтарева уже написала заявление об отставке, однако пресс-служба НБУ впоследствии эту информацию опровергла.

10 апреля 2017 года Гонтарева объявила об отставке.

Напомним, ранее неоднократно появлялись сообщения об отставке Гонтаревой. Так, в декабре 2014 года появилась информация о возбуждении уголовного дела против Гонтаревой и ее отставке. Однако, Гонтарева эту информацию опровергала.

1 марта 2015 года в интернет-пространстве стартовал флэшмоб пользователей Facebook, которые призывали народных депутатов Украины поставить подпись в поддержку проекта Постановления № 2020 за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой.

6 марта 2015 года в парламенте депутаты подарили Гонтаревой цветы и попросили уйти в отставку.

Информация о том, что Гонтарева намерена подать в отставку также появлялась 27 февраля 2017 года.