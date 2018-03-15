Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Рада уволила Гонтареву

Рада уволила Гонтареву

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», за соответствующий проект постановления № 7500 проголосовали 342 народных депутата.

Как сообщает «Украинская правда», перед голосованием чиновница, которая с мая 2017 года не выполняет функции руководителя НБУ, отчиталась в Раде о результатах своей работы.

«Все реформы, которых немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию», — заявила экс-глава НБУ.

«Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее», — добавила она.

«Мы провели полную трансформацию Национального банка: перестроили все процессы и превратили его в мощное современное европейское учреждение», — заявила Гонтарева.

Как сообщала «Фраза», 3 апреля 2017 года Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что готова уйти в отставку и уже даже предложила Президенту Украины Петру Порошенко несколько кандидатур на должность главы НБУ.

В этот же день, 3 апреля, народный депутат Украины от БПП Ирина Луценко заявила о том, что Гонтарева уже написала заявление об отставке, однако пресс-служба НБУ впоследствии эту информацию опровергла.

10 апреля 2017 года Гонтарева объявила об отставке.

Напомним, ранее неоднократно появлялись сообщения об отставке Гонтаревой. Так, в декабре 2014 года появилась информация о возбуждении уголовного дела против Гонтаревой и ее отставке. Однако, Гонтарева эту информацию опровергала.

1 марта 2015 года в интернет-пространстве стартовал флэшмоб пользователей Facebook, которые призывали народных депутатов Украины поставить подпись в поддержку проекта Постановления № 2020 за отставку главы НБУ Валерии Гонтаревой.

6 марта 2015 года в парламенте депутаты подарили Гонтаревой цветы и попросили уйти в отставку.

Информация о том, что Гонтарева намерена подать в отставку также появлялась 27 февраля 2017 года.

Тэги: Верховная Рада Украины, Национальный банк Украины, экономика, политика, увольнение, криминал, Валерия Гонтарева

Комментарии

Колонка автора
14.03.18 21:43

Истинно британский ученый

Автор: Василий Тепляков

Статьи

15.03.18 09:22

Сможет ли Тимошенко обойти Порошенко на президентских выборах: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Парламент назначил нового главу Нацбанка

Парламент назначил нового главу Нацбанка
15.03.18 15:12
247
Последние новости
15.03.18 16:37

Великобритания, США, Франция и Германия выступили с жестким заявлением в отношении России
15.03.18 16:26

Савченко заявила, что рассказывая о снайперах, кое-что напутала, но из Рады ее таки вывели
15.03.18 16:03

Путин пообещал россиянам опередить Илона Маска в деле покорения Марса и Луны
15.03.18 15:36

В мировом рейтинге счастливых стран Украина упала еще ниже
15.03.18 15:13

Неизвестные обнесли в Киеве квартиру замминистра
15.03.18 15:12

Парламент назначил нового главу Нацбанка
15.03.18 14:34

Рада уволила Гонтареву
15.03.18 14:21

Путин рассказал о своем псевдониме
15.03.18 14:08

132 украинца обвиняются в торговле людьми в Греции
15.03.18 13:55

Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов